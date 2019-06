Bourget 2019 : 600 ou 900 nm de plus pour l'Airbus A321LR ?

L'Airbus A321LRX, c'est juste un Airbus A321LR doté d'une distance franchissable supérieure : 600 à 900 nm, selon les sources. De quoi susciter l'intérêt d'un certain nombre de compagnies aériennes déjà clientes de la famille A320neo, voire même de l'A321LR. Ce dernier peut prendre 206 passagers en deux classes sur 4 000 nm ou 7 400 km. Très confortable pour faire du Paris-New York ou du Toronto-Bordeaux mais peut être un peu juste pour faire du Budapest-Boston, par exemple. Budapest où siège Wizz Air, déjà un très gros client de l'A321neo. Du coup, les ingénieurs d'Airbus ont travaillé à donner plus d'allonge à l'Airbus A321LR en lui donnant 600 à 900 nm de plus. D'autant que des compagnies aériennes comme American Airlines et JetBlue lorgnent aussi sur les marchés de l'Europe Centrale et de l'Est. Un A321LR capable de faire 600 nm de plus, c'est aussi permettre à un transporteur comme Air Transat de faire du Vancouver-Paris (7 921 km) avec la marge de sécurité nécessaire. Idem pour l'australienne JetStar qui pourrait ainsi relier Cairns, destination touristique courue, au Japon. Chez IAG, on lorgne aussi sur cet A321LRX que Airbus pourrait lancer pendant le Salon du Bourget qui ouvre ses portes le lundi 17 juin. L'appareil pourrait en effet permettre aux compagnies aériennes du groupe d'ouvrir de nouvelles routes au trafic insuffisant pour nourrir un A330. Avec une entrée en service annoncée pour 2023/2024, l'A321LRX a besoin d'un matelas minimum de commandes pour être lancé. Certains avancent un plancher de 200 exemplaires. Avec le risque néanmoins que certains clients de l'A321neo (American Airlines, Wizz Air) ne convertissent un certain nombre d'exemplaires déjà commandés, ou que d'autres déjà engagés sur de l'A321LR (TAP Portugal, Aer Lingus, JetBlue) passent sur l'A321LRX. Ce qui limiterait l'effet attendu sur le carnet de commandes.