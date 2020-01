Bordeaux : hausse de 13,3% du trafic en 2019, dopé par l'international

Avec un total de 7,7 millions de passagers, l'aéroport de Bordeaux a connu en 2019 une croissance de son trafic de 13,3%. Le trafic passagers a largement été porté par les liaisons internationales qui représentent 60% de l'ensemble. Les lignes internationales représentent 90% des 113 destinations proposées au pic de la saison et des 39 nouveautés de 2019. Elles affichent une hausse de 20,4%.

Ces bonnes performances et la dynamique du trafic international coïncident avec une année de bascule pour Bordeaux-Mérignac. Un plan d'orientation stratégique à 2023 comprenant un plan d'investissement de 169 millions d'euros. De nombreux chantiers ont été lancés, dont certains déjà achevés. Les parkings ont ainsi été agrandis. Par ailleurs, Bordeaux Mérignac a entrepris l'agrandissement du hall d'enregistrement de "billi" (consacré aux compagnies low cost) avec notamment un nouveau système automatique de traitement des bagages et de bornes autonomes d'enregistrement. Par ailleurs, une nouvelle jetée internationale est en cours de construction qui va permettre d'accroître la capacité du Hall A côté piste. Le nouvel espace comporte 3 500 m2 de bâtiment neuf, avec quatre nouvelles salles d'embarquement et un espace de restauration de commerces. Le chantier prévoit aussi deux nouvelles aires avions. L'ensemble devrait être livré à l'été 2020.