Boom veut toujours croire au transport supersonique civil

Un rapport du conseil nationale de la science et de la technologie Boom Supersonic n'en démord pas, l'avionneur croit au SST et cite abondamment le dernier rapport du conseil nationale de la science et de la technologie. Boom précise que la vision de l'administration civile américaine note l'intérêt commercial émergent du vol supersonique et souligne l'importance cruciale de l'aviation durable. "Le leadership des États-Unis dans le domaine de l'aéronautique est depuis longtemps à la base de la prospérité économique et de la sécurité nationale. Qu'il s'agisse des carburants de la prochaine génération, des avancées dans la conception des avions ou des améliorations de l'infrastructure aéronautique, l'industrie aéronautique est prête à subir des bouleversements et des transformations. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à investir dans la recherche et le développement (R&D) aéronautiques de pointe afin de garantir la vitalité de ce secteur important".

Tel est l'appel aux armes du rapport "National Aeronautics Science & Technology Priorities" (littéralement Priorités scientifiques et technologiques de l'aéronautique nationale), qui définit la vision du gouvernement américain pour le maintien de son positionnement à l'échelle mondiale et ses principales priorités stratégiques dans le domaine de l'aéronautique. Publié le 17 mars 2023, le rapport a été élaboré par des experts en aéronautique, avec la participation de dirigeants du monde universitaire, d'organisations à but non lucratif et du secteur commercial. Il décrit les activités visant à maintenir l'avance du pays, tant dans l'industrie aéronautique mondiale que dans les applications liées à la sécurité nationale. Trois priorités stratégiques Le rapport identifie trois priorités stratégiques. La première est de parvenir à une aviation durable, la seconde de transformer le système national d'espace aérien et enfin la troisième, promouvoir la connectivité et la vitesse. Deux de ces priorités, "Réaliser l'aviation durable" et "Promouvoir la connectivité et la vitesse", sont étroitement liées aux principes clés de Boom Supersonic en matière de vitesse et de durabilité. Le rapport souligne en particulier l'émergence et l'importance des vols commerciaux supersoniques pour améliorer la connectivité, ainsi que le besoin de nouvelles technologies d'aéronefs et de moteurs qui répondent aux priorités stratégiques, soulignant l'urgence de l'innovation et des progrès techniques pour maintenir le leadership mondial.