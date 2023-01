Boom Supersonic débute la construction de son usine

Pose de la première pierre

Un an après que Boom ait annoncé que l'aéroport international de Piedmont Triad à Greensboro, en Caroline du Nord, serait le site de la Superfactory d'Overture, Boom a maintenant commencé la construction de la "Superfactory" (superusine) de l'Overture, une étape importante avant le lancement de la production de l'appareil, annoncé pour 2024. L'événement s'est déroulé à l'aéroport international Piedmont Triad, en présence du gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, du leader du Sénat, Phil Berger, et de plusieurs autres élus et dirigeants communautaires qui ont joué un rôle déterminant dans la décision de Boom de choisir la Caroline du Nord.

250 905 m2 dédiés

Dans cette super usine ultramoderne, Boom produira et assemblera Overture, son avion de ligne supersonique. L'Overture transportera de 65 à 80 passagers et sera capable de voler avec du carburant aviation durable (SAF) à deux fois la vitesse des jets de passagers les plus rapides d'aujourd'hui. Le site de 62 acres (presque 251 000 m2) abritera également une installation d'essai et un centre de livraison aux clients pour Overture. La construction du site se déroulera tout au long de l'année 2023 et sera dirigée par BE&K Building Group en partenariat avec le cabinet de conception.

Facteurs de décision

Boom a pris la décision de bâtir son usine en Caroline du Nord à Greensboro après s'être basé sur un certain nombre de facteurs convaincants. Figurent notamment l'importante main-d'œuvre qualifiée et expérimentée de la région, l'accès à des universités, collèges et écoles techniques de premier plan. Mais également le fait d'abriter plusieurs fournisseurs aérospatiaux de premier plan, sans oublier la proximité de l'océan Atlantique pour les vols d'essai d'Overture. Reste que le XB-1, dont la sortie d'usine s'est effectuée en octobre 2020, n'a fait depuis cet évènement l'objet d'aucune communication et ne semble même pas voler.