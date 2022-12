Supersonique : Boom dévoile son propre turboréacteur, Symphony

Symphony pour aller au-delà du [mur du ] son...

Boom peut désormais se vanter de créer l'évènement. Qu'est-ce qu'un supersonique sans moteur ? Un avion sur le papier. Afin d'éviter cette situation et probablement parce que l'avionneur américain n'a guère d'autre choix -puisque la collaboration avec Rolls-Royce a pris fin suite à l'annonce du motoriste britannique qui considérait le marché comme n'étant pas une priorité-, Boom Supersonic a dévoilé son propre turboréacteur, lequel sera toutefois réalisé en partenariat avec plusieurs sociétés. Baptisé Symphony, ce nouveau système de propulsion se veut donc conçu et optimisé pour son avion de ligne supersonique Overture. Boom a également annoncé qu'elle fera équipe avec trois leaders de l'industrie pour développer Symphony, dont Florida Turbine Technologies (FTT) pour la conception du moteur, le développement de la technologie et le développement de la technologie, GE Additive pour le conseil en conception de technologie additive, et StandardAero pour la maintenance. "Le développement d'un moteur supersonique spécifiquement pour Overture offre de loin la meilleure proposition de valeur pour nos clients", a déclaré Blake Scholl, fondateur et directeur général de Overture. Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic.

Des coûts annoncés avantageux

"Grâce au programme Symphony, nous pouvons fournir à nos clients un moteur supersonique durable sur le plan économique et environnemental - une combinaison inatteignable avec les contraintes actuelles des moteurs dérivés et des normes industrielles." Le Symphony sera une conception sur mesure qui s'appuiera sur des technologies et des matériaux éprouvés pour atteindre des performances et une efficacité supersoniques optimales. Le nouveau système de propulsion d'Overture fonctionnera à zéro carbone net et respectera les niveaux de bruit du chapitre 14. Par rapport aux approches dérivées, Symphony devrait permettre d'augmenter de 25 % le temps passé sous l'aile et de réduire considérablement les coûts de maintenance du moteur. Les coûts d'entretien des moteurs seront considérablement réduits, ce qui permettra de réduire de 10 % les coûts d'exploitation globaux des avions pour les compagnies aériennes, avance Boom Supersonic.

Partenaires

Boom a choisi Florida Turbine Technologies, une unité commerciale de Kratos Defense & Security Solutions, Inc. comme équipe de conception de moteurs. FTT possède une expertise de premier plan en matière de conception de moteurs supersoniques, avec notamment des ingénieurs clés au sein de l'équipe responsable de la conception des moteurs supersoniques des F-119 et F-135 qui équipent les F-22 et F-35. "L'équipe de FTT a une histoire de plusieurs décennies de développement de solutions de propulsion innovantes et performantes", a déclaré Stacey Rock, président de Florida Turbine Technologies. Boom a également annoncé que GE Additive collaborera au programme Symphony. Symphony bénéficiera des antécédents éprouvés de GE Additive en matière de conception de composants de moteur fabriqués par additif, ce qui permettra de rationaliser le développement, de réduire le poids et d'améliorer le rendement énergétique.

Sans PC et avec un premier vol en 2027

Le nouveau moteur développera une poussée au décollage de 35 000 livres. Son architecture est de type à double corps avec une soufflante simple étage et une turbine haute pression. Le turboréacteur à taux de dilution moyen ne disposera pas de postcombustion. Boom prévoit le lancement du quadrimoteur Overture à Mach 1,7 en 2024 dans son usine de Greensboro, en Caroline du Nord, suivi du premier vol en 2027 et de la certification de type en 2029. La certification du moteur Symphony se fera selon les réglementations FAA et EASA Part 33.