Boom Supersonic passe à la supercroisière

« Boomless Cruise »

Boom Supersonic a annoncé le 10 février 2025 le lancement de Boomless Cruise (littéralement [vitesse] de croisière sans bang supersonique) pour son avion de ligne supersonique, permettant un voyage supersonique sur terre sans bang sonique audible. Lors de son premier vol supersonique historique, le 28 janvier 2025, le démonstrateur technologique de Boom, XB-1, a franchi le mur du son à trois reprises sans générer de bang sonique atteignant le sol, démontrant ainsi que les voyages supersoniques silencieux sont possibles... Avant que la NASA ne le démontre avec le Lockheed Martin X-59 QueSST.



Un mur du son sans bang audible

La croisière sans bang est basée sur une physique bien établie, connue sous le nom de coupure de Mach, dans laquelle un bang sonique se réfracte dans l'atmosphère et n'atteint jamais le sol. Cet effet est obtenu en franchissant le mur du son à une altitude suffisamment élevée, la vitesse exacte variant en fonction des conditions atmosphériques. « Le XB-1 a franchi le mur du son à trois reprises lors de son premier vol supersonique, sans qu'aucun bang ne soit audible », a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic. « Cela confirme ce que nous croyons depuis longtemps : les voyages supersoniques peuvent être abordables, durables et respectueux des personnes à bord et au sol. Avec ce succès, nous apportons Boomless Cruise à Overture, permettant des voyages plus rapides sur encore plus d'itinéraires. »



Mach 1,3 sans bruit audible

Des réseaux de microphones spécialisés placés à des endroits stratégiques sous la trajectoire de vol ont confirmé que les bangs soniques n'atteignaient pas le sol lorsque le XB-1 volait à une vitesse maximale de Mach 1,12. Les données recueillies au cours des multiples vols supersoniques du XB-1 ont permis à Boom de valider les modèles de bang sonique et d'améliorer les algorithmes qui prédisent le fonctionnement de la coupure de Mach. Ces données montrent que le vol supersonique sans la perturbation d'un bang sonique est possible, ce qui ouvre la porte aux voyages supersoniques sur terre à bord de l'avion de ligne supersonique de Boom, Overture. La croisière sans bang permet à Overture de voler à des vitesses allant jusqu'à Mach 1,3 sans bang sonore, réduisant ainsi les temps de vol d'une côte à l'autre des États-Unis jusqu'à 90 minutes. Les itinéraires internationaux comportant des segments terrestres peuvent également bénéficier de vitesses accrues.



20 % plus vite que les jets subsoniques actuels

Afin de respecter les réglementations en vigueur, Boom a prévu d'exploiter Overture à Mach 0,94 sur terre, soit environ 20 % plus vite que les jets subsoniques actuels, et de ne franchir le mur du son que sur l'eau, où il atteindrait Mach 1,7, soit deux fois plus vite. Les données recueillies lors du vol supersonique du XB-1 établissent la possibilité pour Overture de voyager jusqu'à 50 % plus vite que les jets actuels sur terre, sans bang audible. La croisière sans bang à bord d'Overture est rendue possible par Symphony, son système de propulsion spécialement conçu à cet effet. Contrairement à d'autres moteurs commerciaux, la poussée transsonique améliorée de Symphony permet à Overture de franchir le mur du son bien au-delà de 30 000 pieds d'altitude, suffisamment pour que la physique de la coupure de Mach fonctionne. La croisière sans bôme est également rendue possible par le pilote automatique avancé d'Overture, qui sélectionne automatiquement la vitesse silencieuse la plus élevée dans des conditions en temps réel.



Accélérer la production d'un moteur entièrement certifié

Boom prévoit de produire de la poussée lors des essais du générateur de gaz entièrement opérationnel pour Symphony d'ici à la fin de 2025. Ces essais permettront d'analyser les performances du compresseur, de la chambre de combustion et de la turbine. Les données recueillies permettront d'affiner l'ingénierie et d'accélérer la production d'un moteur entièrement certifié. Le carnet de commandes d'Overture compte 130 commandes et précommandes d'American Airlines, United Airlines et Japan Airlines, représentant les cinq premières années de production. En 2024, Boom a achevé la construction de l'usine Overture Superfactory à Greensboro, en Caroline du Nord, qui permettra de produire 66 avions Overture par an. Overture et son système de propulsion sur mesure, Symphony, sont conçus pour fonctionner avec jusqu'à 100 % de carburant aviation durable (SAF).