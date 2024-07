Boom Supersonic avance sur le Symphony

Un poste de pilotage de nouvelle génération

Au salon international de Farnborough, Boom a dévoilé un tout nouveau poste de pilotage pour son futur avion de transport supersonique Overture, « conçu pour les pilotes avec la sécurité au premier plan. Le poste de pilotage de nouvelle génération s'appuie sur des années d'apprentissage en matière de sécurité aérienne et est le résultat d'un retour d'information important de la part des pilotes de ligne, des pilotes d'affaires et des pilotes militaires », a déclaré le constructeur.

Premier élément du Symphony et plan de production

Lequel a également fait état de progrès rapides sur son moteur Symphony, avec des essais de matériel en cours et le premier corps du générateur de gaz à l'échelle réelle qui sera opérationnel dans 18 mois seulement -sur le banc d'essais sol s'entend-. En outre, Boom a annoncé un plan de production complet pour le Symphony, élargissant sa relation avec StandardAero pour inclure l'assemblage et les essais du moteur dans leurs installations de San Antonio, au Texas. « Après le succès du vol d'essai du XB-1, nous accélérons », a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic. « Overture est doté d'un tout nouveau poste de pilotage, intégrant les commentaires des pilotes, ce qui se traduit par une expérience de vol à la fois innovante et immédiatement familière. Notre moteur Symphony a rapidement progressé depuis sa conception jusqu'aux tests de l'appareil, et avec un corps de moteur entièrement opérationnel prévu pour l'année prochaine, notre approche de développement rapide est en avance sur le calendrier », a ajouté Blake Scholl.

Partenariats

Boom poursuit ses partenariats avec les compagnies aériennes et les meilleurs fournisseurs de l'industrie, annonçant aujourd'hui qu'ATI a rejoint le programme Symphony, tandis qu'Universal Avionics se joint à l'équipe pour soutenir Honeywell sur le poste de pilotage de l'Overture. Boom a également travaillé avec BAE Systems pour intégrer les commandes latérales de contrôle actif dans le simulateur de poste de pilotage Overture présenté au salon international de l'aéronautique de Farnborough. Ces annonces font suite à l'accélération de la dynamique de Boom. En mars, la société a effectué le premier vol historique de son démonstrateur supersonique XB-1 et, en juin, elle a achevé la construction de l'usine Overture Superfactory à Greensboro, en Caroline du Nord.