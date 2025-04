Boom Supersonic annonce le site d'essai du moteur Symphony

Un site pour les essais moteur...

Boom Supersonic a annoncé le 25 avril avoir choisi un site au Colorado Air and Space Port à Watkins, Colorado, pour effectuer des essais de moteur pour son système de propulsion Symphony. Ce site était auparavant utilisé pour le développement de moteurs hypersoniques. Symphony, le moteur sur mesure d'Overture, est un double flux à taux de dilution moyen optimisé pour les vols supersoniques. Boom investit 3 à 5 millions de dollars dans le site cette année pour le préparer aux essais de moteurs supersoniques, qui devraient commencer plus tard dans l'année.

...De Symphony

« Symphony passe rapidement du concept à la réalité. En tirant parti d'un site existant, Boom disposera du premier centre d'essais de moteurs supersoniques appartenant à un propriétaire indépendant, pour un coût inférieur à celui de la location d'une installation gouvernementale », a déclaré Blake Scholl, fondateur et président-directeur général de Boom Supersonic. « En intégrant verticalement la propulsion, nous sommes en mesure d'accélérer le développement, de réduire les coûts et d'adapter un moteur aux capacités de déblocage de l'ouverture, telles que la croisière sans moteur ».

Un générateur de gaz de 3,6 m de long

L'installation d'essai du moteur Symphony, située dans le comté d'Adams à seulement 56 km (35 miles) du siège social de Boom, accueillera cette année l'essai du générateur de gaz prototype de Symphony. Mesurant 3,6 m de long et 1,2 m de diamètre, le générateur de gaz est composé du compresseur, de la chambre de combustion et de la turbine - les composants les plus critiques du premier moteur à réaction supersonique développé de manière indépendante. L'installation du Colorado Air and Space Port comprend une salle de contrôle et des instruments de pointe. Les données recueillies lors des essais sur le noyau du Symphony permettront à Boom d'affiner l'ingénierie et la conception de la fabrication du Symphony. Boom prévoit d'agrandir le site en 2026 pour faciliter les essais à grande échelle de l'ensemble du prototype de la turbosoufflante Symphony.

Des premières pièces produites

Le moteur Symphony continue de progresser rapidement. En mars, Symphony a fait l'objet d'un examen technique important, ce qui a permis le lancement de la fabrication. L'assemblage du moteur commencera dans le courant de l'année. Lorsque le programme Symphony entrera en phase de production, Boom s'appuiera sur l'équipe qualifiée et les installations de StandardAero à San Antonio, au Texas, pour construire les moteurs Symphony à la cadence voulue. La construction spécifique et l'intégration verticale de Symphony permettent à Boom de débloquer des capacités supplémentaires pour Overture, y compris le vol à des vitesses supersoniques sans bang sonique audible au sol avec Boomless Cruise. Symphony offre des performances transsoniques améliorées par rapport aux moteurs dérivés du commerce, ce qui permet à Overture d'accélérer efficacement jusqu'à des vitesses supersoniques à des altitudes supérieures à 30 000 pieds, là où le Boomless Cruise est possible.

130 commandes et pré-commandes

En janvier et février, le démonstrateur XB-1 de Boom a franchi six fois le mur du son sans créer de bang sonique audible au sol, ce qui ouvre la voie au vol supersonique au-dessus de la terre à bord d'Overture avec Boomless Cruise. Overture a reçu 130 commandes et pré-commandes de United Airlines, American Airlines et Japan Airlines, représentant les cinq premières années de production dans son usine Overture Superfactory à Greensboro, Caroline du Nord.