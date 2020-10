Boom Supersonic a fait le roll-out de son XB-1

Sortie d'usine du démonstrateur supersonique civil

Boom Supersonic a réalisé le 7 octobre une cérémonie de sortie d'usine de son démonstrateur technologique de jet supersonique civil XB-1 qui devrait effectuer son premier vol courant 2021. Propulsé par trois turboréacteurs double-flux General Electric J85-15, le XB-1 aura pour objet de démontrer le bien-fondé des technologies prévues pour l’Overture de 55 places telles que la construction composite en fibre de carbone, que l’aérodynamique retenue -dont la voilure gothique- est la bonne et qu'enfin les systèmes de propulsion sont compatibles avec un usage supersonique. Le XB-1 préfigurera ce que sera le jet commercial supersonique de Boom, l'Overture, qui lui devrait effectuer son premier vol en 2025. «Le XB-1 est une étape importante vers le développement de notre avion de ligne commercial, l'Overture, dont les vols supersoniques durables seront la norme », a déclaré Blake Scholl, fondateur et chef de la direction de Boom.

Boom vers le bang sonique

Le XB-1 terminera son vaste programme d’essais au sol avant de se rendre à Mojave, en Californie, en 2021 pour débuter sa campagne d'essais en vol. Dans le même temps, la société finalisera le système de propulsion de l’Overture et effectuera des essais en soufflerie pour valider la conception de l’avion. Lorsque le XB-1 passera Mach 1 , Boom finalisera la conception d’Ouverture. L’Overture devrait ainsi permettre de rallier Tokyo à Seattle en quatre heures et demie, New York à Londres en trois heures et demie et de Montréal à Paris en quatre heures. Boom prévoit de commencer à construire l’Overture dans une nouvelle usine, dont l'emplacement exact reste encore indéfini. Toujours est-il que le premier avion produit en série et destiné à être livré devrait quitter la chaîne d'assemblage aux alentours de 2029.