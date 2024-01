Boom équipera l'Overture d'une avionique Anthem

Boom sélectionne Honeywell et l'Anthem

Boom a annoncé mi-décembre la signature d'un accord avec Honeywell. Dans le cadre de l'accord entre les deux sociétés, le poste de pilotage de nouvelle génération d'Honeywell et sa plate-forme avionique modulaire seront incorporés à l'Overture. Le poste de pilotage Honeywell Anthem sera adapté aux exigences spécifiques de la mission d'Overture. "L'interface avionique avancée permettra une continuité aux pilotes de Boom, depuis la formation initiale au vol dans un simulateur jusqu'aux vols d'essai physiques. Anthem offrira également aux pilotes des fonctions et des capacités avancées et intuitives qui amélioreront considérablement l'opérabilité de l'aéronef. L'avionique Anthem autorisera la personnalisation de l'affichage et des commandes, qui permet aux pilotes de modifier leur trajectoire de vol, d'examiner les changements et d'amorcer la nouvelle trajectoire avec facilité", commente-t-on chez Boom Supersonic.