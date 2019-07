Bons résultats pour Gulfstream Aerospace au cours des 6 premiers mois 2019

La société mère General Dynamics précise que les livraisons d'appareils grandes cabines n'ont été qu'une source de croissance. Au cours des six premiers mois, l'avionneur de Savannah, en Géorgie, a livré plus de 50 grands avions d'affaires, contre 37 il y a un an, tandis que les livraisons d'avions de taille moyenne sont restées stables à 15 unités.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires de la division aérospatiale de General Dynamics, qui comprend à la fois Gulfstream et Jet Aviation, a augmenté de 17,3 % d'une année à l'autre, pour s'établir à 4,332 milliards de dollars.

Phebe Novakovic, PDG de General Dynamics, a également précisé que la livraison du premier G600 serait réalisée le mois prochain, à la suite de la certification de type de l'appareil, intervenue le mois dernier.