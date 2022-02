Bombardier reprend du poil de la bête

Des indicateurs positifs, des revenus plus élevés, un carnet de commandes plus garni

Sortie de vrille pour le constructeur aéronautique canadien. Bombardier a présenté la 10 février 2022 ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice 2021, ainsi que ses prévisions pour 2022. En cette année historique pour l’entreprise, qui l’aura vue axer exclusivement ses activités sur la conception et la fabrication d'avions d’affaires ainsi que sur la prestation de services connexes, Bombardier a présenté, entre autres indicateurs positifs, des revenus plus élevés, un carnet de commandes plus garni et plus diversifié. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2022.

« Les mots prudence, planification et exécution sont ceux qui résument le mieux l’année 2021 de Bombardier [...] Dans l’ensemble, nos résultats pour 2021 prouvent bien que notre plan nous donne à la fois la structure et l’agilité nécessaires pour gérer des obstacles externes et tirer parti de la reprise plus rapide que prévu de l’industrie », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

Résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2021

L’entreprise a livré six avions de moins au quatrième trimestre que le trimestre correspondant de l’exercice précédent, soit un total de 38 avions comparativement à 44, en raison principalement d’un nombre de livraisons de biréacteurs Global 7500 plus uniformément réparties durant le reste de l’année. Les revenus tirés des avions d’affaires ont baissé de 0,5 milliard $ pour s’établir à 1,7 milliards de $. Les revenus tirés des avions d’affaires pour l’exercice ont augmenté de 7 % sur ceux de l’exercice précédent pour s’établir à 6 milliards $, en raison de la hausse du nombre de livraisons d’avions, à une composition d’avions favorable et à une solide performance des services après-vente dont les revenus se sont établis à 1,2 milliard $, une augmentation de 25 % par rapport à ceux de l’exercice précédent.

Des perspectives positives pour 2022



L’entreprise a des perspectives positives pour l’année à venir, ce qui se reflète dans les prévisions présentées. « Alors que cette entreprise célèbre ses 80 années d’existence, nous prévoyons pour 2022 de meilleurs résultats que ceux de l’année précédente pour les paramètres clés. Bien nous ayons encore beaucoup de travail à accomplir, nous sommes désormais sur des bases solides, et nous pouvons regarder l’avenir avec optimisme », a commenté Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Les revenus devraient dépasser ceux de 2021 pour atteindre plus de 6,5 milliards $, eu égard à une meilleure composition des livraisons d’avions, assurée par un calendrier de production d’avions en grande partie déjà vendus ainsi que par une croissance des activités de l'avionneur liées aux services après-vente alors que le nombre d’heures de vol sur 12 mois continue d’augmenter et que de nouvelles installations de service vont être mises en service.