Bombardier passe au carburant vert

Bombardier annonce avoir reçu une livraison inaugurale de carburant d’aviation durable à l’une de ses usines de Montréal, ce qui constitue le premier pas du constructeur aéronautique dans le but d'établir des partenariats à long terme avec des fournisseurs de carburant. A terme, Bombardier veut approvisionner tous ses établissements en carburant durable.

Depuis 2017, Bombardier a tiré profit d’un approvisionnement de carburant d’aviation durable pour utilisation dans ses vols de démonstration à son usine de Hartford (Connecticut). Bombardier fait voler toute sa flotte d’avions de démonstration vers les salons aéronautiques pour sensibiliser l’industrie, pour montrer que le carburant d’aviation durable peut devenir un choix de remplacement généralisé pour le carburant d’aviation classique.

L'avionneur a participé activement à des événements de l’industrie qui faisaient la promotion de l’utilisation du carburant d’aviation durable comme pratique courante, notamment à Van Nuys (Californie) et à Farnborough, au Royaume-Uni, et tout récemment au salon de la NBAA où du carburant d’aviation durable était disponible non seulement pour l’aller, mais également pour le retour des avions en exposition statique.

En 2009, le monde de l’aviation d’affaires a élaboré un programme audacieux en soutien de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et s’est engagé à contribuer aux objectifs de l’ensemble de l’aviation. À cette fin, il s’est engagé sur des objectifs précis dont la croissance neutre en carbone d’ici 2020, l’amélioration de l’efficacité du carburant de 2 % par an de 2010 à 2020 et la réduction des émissions totales de CO2 de moitié d’ici 2050 par rapport à 2005.