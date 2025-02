Bombardier en pleine forme financière

Une quatrième année de croissance post restructuration

Bombardier a dévoilé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l’exercice 2024 complet, clôturant ainsi une quatrième année consécutive de croissance soutenue pour l’ensemble de ses indicateurs clés. La sortie de crise est donc confirmée et même durable. « Notre équipe a exécuté son plan de 2024 en augmentant les revenus pour atteindre la cible, en élevant le nombre de livraisons, en augmentant le carnet de commandes, en améliorant de façon significative ses marges et en atteignant un ratio d’endettement net de 2,9x », a souligné Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

2 milliards $ en revenus tirés des activités de service

Les efforts ont porté, ainsi que le souligne Éric Martel. « Il y a quatre ans, nous avons défini une vision pour placer Bombardier sur la voie de la réussite. Nous avons dépassé les attentes que nous avions établies. Nous avons notamment atteint notre objectif de 2 milliards $ en revenus tirés des activités de service une année complète en avance sur le calendrier en rehaussant rapidement notre expérience client et notre gamme de services. Que ce soit dans nos opérations, sur le terrain ou dans notre bilan, nous avons démontré à maintes reprises que nous sommes forts et résilients », poursuit Éric Martel

Forte croissance des revenus

Bombardier a dégagé des revenus totaux de 8,7 milliards $ pour 2024, qui sont supérieurs à la prévision et en hausse de 8 % par rapport à ceux de l’exercice précédent. Cette hausse est attribuable aux livraisons mais également aux revenus tirés des activités de service. Les activités de service de l’entreprise ont poursuivi leur croissance grâce à des revenus de 2,04 milliards $, et ont atteint l’objectif à long terme présenté par l’entreprise lors de la Journée des investisseurs de 2021. Les revenus tirés des activités de service ont augmenté de 16 % par rapport à ceux de 2023, poursuivant ainsi leur tendance à une croissance à deux chiffres, tandis que tous les principaux projets d’expansion du réseau sont désormais pleinement opérationnels.

Augmentation du nombre de livraisons et des commandes

Bombardier a continué de maintenir son approche en matière de production, clôturant un quatrième trimestre de 2024 d’activité soutenue pour enregistrer un total de 146 livraisons d’avions pour l’exercice, contre 138 livraisons en 2023. Le carnet de commandes a augmenté de 200 millions $ par rapport à celui de 2023, pour atteindre 14,4 milliards $ au 31 décembre 2024. L’entreprise a également déclaré un ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires de 1,0, pour l’exercice complet, ce qui témoigne de la demande forte et soutenue.

Rentabilité accrue mais une année 2025 marquée par le décret Trump

Bombardier a maintenu sa trajectoire de croissance rentable pour 2024. Le résultat net ajusté a connu une hausse importante en 2024, atteignant 547 millions $. Cependant, le 1er février 2025, le président américain Donald Trump a émis trois décrets ordonnant aux États-Unis d’imposer de nouveaux tarifs sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Ces décrets prévoient une taxe supplémentaire de 25 % sur les importations aux États-Unis de produits d’origine canadienne et mexicaine. Compte tenu de l’évolution rapide du calendrier de mise en œuvre des tarifs et des effets que ces derniers pourraient avoir, Bombardier a décidé de reporter la présentation des prévisions et des objectifs pour 2025 jusqu’à ce que l’entreprise ait eu l’occasion d’évaluer plus en détail les répercussions directes et indirectes sur ses activités de ces tarifs, des contre-tarifs ou d’autres mesures protectionnistes mises en œuvre à mesure que cette situation évolue. Les priorités à long terme et l’orientation stratégique de Bombardier demeurent les mêmes, y compris les plans de croissance continue dans ses activités de défense et de services ainsi que les efforts de désendettement.