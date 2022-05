Bombardier réalise de bons résultats au premier trimestre 2022

Un bon premier trimestre 2022 pour l'avionneur

Bombardier a réalisé un excellent premier trimestre 2022 et est en bonne voie pour atteindre ses prévisions pour cette année 2022. « Nous avons décollé rapidement en 2022, soutenus par la bonne performance de l’année dernière et la poursuite des conditions de marché favorables, a dit Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Grâce à de nouvelles solides livraisons et nouvelles commandes et à l’excellente performance de nos activités de service après-vente, nous continuons d’accélérer nos progrès vers l’atteinte de nos objectifs à long terme. »

Avions d'affaires et centres de service pour piliers

Forte de son portefeuille d’avions d’affaires et d’un réseau de centres de service en croissance, Bombardier a tiré parti de la demande visant à la fois ses nouveaux avions et ses services. Cette force a soutenu la génération de trésorerie consolidée de 173 millions $ au premier trimestre de 2022, laquelle représente une amélioration de 578 millions $ par rapport à celle du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les années noires sont derrière

La société a livré 21 avions, Bombardier a pour objectif de réaliser plus de 120 livraisons pour l’exercice complet. Bombardier a été également en mesure de rembourser cette dette à même sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie générés en 2021. La poursuite du désendettement de l’entreprise demeure une priorité de Bombardier. « Il est évident que nous avons devant nous un sérieux potentiel de génération de trésorerie que nous pourrons continuer à allouer à la réduction de la dette, mais aussi à la réalisation d’importants investissements stratégiques », a souligné M. Martel.

100e Global 7500

L’entreprise a terminé le premier trimestre de 2022 en franchissant une étape importante dans l’histoire de son avion Global 7500. Le 30 mars 2022, elle a livré le 100e avion Global 7500 à son client de longue date VistaJet.