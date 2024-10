Bombardier Défense livre un huitième Global au programme BACN à l'US Air Force

Un huitième Global...

Bombardier Défense a annoncé aujourd’hui la livraison du huitième avion Bombardier Global au programme BACN (Battlefield Airborne Communications Node, littéralement Nœud de communication aéroporté du champ de bataille) des Forces aériennes des États-Unis, dans le cadre d’un contrat pluriannuel annoncé précédemment entre Bombardier et les Forces aériennes. La valeur totale potentielle de cette entente avoisine près de 465 millions $ US (428,21 M€). À ce jour, Bombardier Défense a livré sept avions Global au programme BACN en vertu d’autres ententes, et la livraison d’un neuvième avion est prévue en 2025.

...E-11A

L’avion BACN, appelé E-11A, est une plateforme de communications spécialisée qui permet une meilleure conscience situationnelle et une meilleure interopérabilité. Surnommé « Wi-Fi in the sky » par les Forces aériennes des États-Unis, les avions Global équipés dans le cadre du programme BACN servent de passerelles de communications en haute altitude qui peuvent être utilisées dans le monde entier, assurant le relais ou le pontage voix et données tactiques des forces aériennes et terrestres, et surmontant des obstacles comme les montagnes, le terrain accidenté ou la distance.