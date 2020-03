Bombardier change de président

Suite logique de la réorganisation de Bombardier, doux euphémisme pour qualifier la mise en pièces de ce qui fut naguère l'un des géants de l'industrie aéronautique, Alain Bellemare laisse sa place de président à Eric Martel, lui-même ancien président de la division avions d'affaires de Bombardier, à compter du 6 avril 2020.

Ancien président de la division avions d'affaires

Eric Martel était président et chef de la direction d’Hydro-Québec depuis juillet 2015. Avec des revenus d'environ 10 milliards de dollars (US), Hydro-Québec est l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité au monde. Avant de se joindre à Hydro-Québec, Éric Martel a occupé plusieurs postes de direction chez Bombardier, hormis celui de président de la division avions d'affaires, ceux de président de la division services à la clientèle et avions spécialisés.

Pratt & Whitney puis Rolls-Royce

Éric Martel est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université Laval et il est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. En plus de son expérience acquise chez Bombardier, il a occupé des postes de direction chez Pratt & Whitney, Rolls Royce, Procter & Gamble et Kraft Foods. Il siège par ailleurs au conseil du Partenariat mondial pour l’électricité durable et préside la Communauté électrique du Forum économique mondial (Davos).