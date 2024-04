Bombardier adopte un nouveau logo

Changement d'époque...

Changement d'époque après l'assainissement, c'est ainsi que l'on pourrait définir l'objet de ce changement de logo. Bombardier a présenté le 24 avril 2024 sa nouvelle image de marque ancrée dans l’évolution de son logo. "Alors que Bombardier progresse avec succès comme entreprise à vocation unique de conception, de construction et d’entretien des meilleurs avions d’affaires du monde, la nouvelle image de marque renforcera et propulsera l’approche authentique de l’entreprise auprès de ses clients, fournisseurs et investisseurs – plaçant l’élément humain au centre et insufflant un sens de la famille unique en son genre", commente l'avionneur canadien.

...Et donc, changement de logo

Bombardier a fortement diminué sa surface alaire ces dernières années. Les coûts de conception et de développement des deux CSeries (aujourd'hui la famille Airbus A220) avaient failli coûter la peau du constructeur aéronautique, qui se livra par la suite à un assainissement de ses activités pour n'en garder au final que trois, que le constructeur qualifie, sans doute avec raison, de "piliers solides" : son portefeuille d’avions d’affaires, son réseau de service mondial élargi et une équipe Bombardier Défense en plein essor. "Durant toute son histoire qui a défini l’industrie, Bombardier a entretenu un esprit d’innovation audacieux tout en restant fidèle à ses racines d’entreprise et à ses valeurs familiales". Témoin est, l'EcoJet notamment, dont le développement se fait à petits pas... En tout cas, avec beaucoup moins de risques financiers que les Cseries.

EcoJet et esprit d'innovation

« Aujourd’hui est un moment historique pour plus de 18 000 membres talentueux et passionnés de l’équipe Bombardier. Notre entreprise emblématique regarde vers l’avenir avec confiance et avec un esprit d’innovation, deux notions qu’incarnent avec élégance notre nouveau logo et l’évolution de notre image de marque, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Nos clients du monde entier sont des leaders qui façonnent le monde et qui s’attendent à ce que nous livrions une expérience absolument mémorable. Lorsque nous leur demandons ce qui distingue Bombardier des autres, la notion de « sens de la famille » revient à maintes reprises comme facteur de différenciation. »