Bolloré Logistics transporte un Airbus H125 entre la France et le Chili

Bolloré Logistics a réalisé la livraison de bout en bout d'un hélicoptère Airbus H125 depuis la France jusqu’à Santiago du Chili entre le 6 et le 14 octobre 2022. Le légendaire écureuil fait 11 mètres. C’est est un appareil polyvalent adapté aussi bien au transport d’affaire, qu’à l’évacuation sanitaire, ou encore à la surveillance urbaine et routière. L’opération a été menée pour le compte d’Ecocopter (un opérateur de giravions basé au Chili). Un service d'enlèvement depuis Marseille et un service de transport aérien puis de livraison au Chili, destination finale, ont été mis en place par les équipes de Bolloré Logistics.

L'opération a été rendue possible grâce aux synergies existant entre les équipes locales en France et à Santiago du Chili. L’enlèvement en France a eu lieu le 6 octobre, la cargaison a ensuite été préparée puis livrée à la compagnie aérienne afin que l'hélicoptère puisse être acheminé au Chili le 13 octobre. L'hélicoptère est arrivé sans encombre à l'aéroport de Santiago du Chili le lendemain.Les équipes de

Bolloré Logistics sur place ont déchargé la cargaison et assuré la livraison finale le même jour. Cette opération de transport hors gabarit, avec une cargaison de 600x245x290 mètres, a nécessité l'utilisation de machines spécialisées telles qu'un chariot élévateur (pour lequel un contrôle poussé et une attention particulière sont requis lors de la manutention de la marchandise) et un camion avec plateau surbaissé pour le transport de marchandises lourdes.

Bolloré Logistics, expert reconnu dans la logistique des hélicoptères, jouit de plus de 50 ans d'expérience dans le transport d'hélicoptères dans le monde entier et gère quotidiennement toute la chaîne d'approvisionnement de nombreux hélicoptères. « Nous avons fait de cet important défi de livraison "juste-à-temps" notre priorité, tout en garantissant un strict respect des coûts », a déclaré David Trujillo, Responsable des opérations aériennes pour Bolloré Logistics Chili. « Bolloré Logistics incarne l'assurance d'un service d'excellence grâce à chacun de ses employés qui, par leur engagement et leurs efforts, sont capables de gérer toutes sortes de tâches, quelle que soit leur complexité. »

Le client a particulièrement apprécié la gestion de Bolloré Logistics, qui a assuré une communication permanente, faisant part de tous les détails de l'expédition et du déroulement de l'opération à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. Ecocopter est en activité depuis 2003 et fournit des services tels que le transport offshore, le soutien aux opérations minières, l'évacuation médicale, la lutte contre les incendies ainsi que d'autres types de travaux aériens. Elle exploite actuellement une flotte de 21 hélicoptères, dont 16 Airbus H125, deux H135 et trois H145.