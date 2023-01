Boeing visé par une nouvelle accusation dans le cadre des accidents de Lion Air et Ethiopian Airlines

Boeing devant un juge fédéral

Dans le cadre de la suite des accidents des deux Boeing 737 MAX de Lion Air et Ethiopian Airlines ayant entraîné la mort de 346 personnes, un juge fédéral du Texas a statué le 19 janvier 2023 que Boeing doit se présenter le 26 janvier 2023, devant un tribunal du Texas pour être mis en accusation par un juge fédéral du Texas. Dans un premier temps, Boeing a bénéficié de l'immunité du ministère américain de la Justice dans le cadre d'un accord financier de 2,5 milliards de dollars conclu en janvier 2021.

Un accord financier passé sans les familles des victimes

Mais l'avocat des familles des victimes, Paul G. Cassell, professeur émérite de droit à la faculté de droit S.J. Quinney de l'université de l'Utah, ancien juge fédéral et expert en matière de droits des victimes de crimes a plaidé le fait que les familles n'ont pas participé au processus d'accord financier avec le département américain de la justice, alors qu'elles auraient dû le faire en vertu de la loi sur les droits des victimes de crimes. Il est rare, dans l'histoire du droit aérien américain, qu'une société soit mise en accusation pour le décès de victimes d'un accident d'avion.

20 milliards de dollars... Et probablement plus

Les crashs survenus en 2018 et 2019 en Indonésie et en Éthiopie, qui ont coûté plus de 20 milliards de dollars à Boeing, ont entraîné une immobilisation de 20 mois de l'avion le plus vendu et incité le Congrès américain à adopter une loi réformant la certification des avions. Reste que pour Boeing, les deux accidents vont faire écho pendant longtemps encore tandis que la nouvelle mise en accusation risque d'entraîner un long et coûteux nouveau procès pour l'avionneur de Seattle... Au moment ou il s'en priverait aisément. Mais les accidents de Lion Air et Ethiopian Airlines sont sans précédent dans l'histoire de l'aviation et du transport aérien commercial.