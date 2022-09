Emissions de CO2 : la date butoir de 2028

Boeing travaille sur une version cargo de son 787 qui doit remplacer progressivement le Boeing 767F qui ne pourra plus être produit à partir de 2027 en raison des nouvelles normes environnementales adoptées par l'OACI en 2016 en matière de réduction d'émissions de CO2 et qui s'appliquent, depuis 2020, à tout nouvel avion certifié, puis, à partir de 2023, aux avions en production. Avec une date butoir : « les avions en production qui ne satisfont pas à la norme à partir de 2028 ne pourront plus être produits, à moins que les conceptions soient suffisamment modifiées ». En clair, la production des deux avions-cargos « best-seller » de Boeing, les 767-300F et 777F, devra normalement s'arrêter à la fin de 2027. À moins de leur trouver de nouveaux moteurs moins gourmands en carburant et donc moins émetteurs de CO2. À l'instar des Airbus A330neo dotés du Rolls-Royce Trent 7000.

Déjà un successeur pour le Boeing 777F

Boeing a déjà un remplaçant pour le Boeing 777F dont la capacité et l'allonge sont supérieures à celles du 767F. Ce remplaçant est le 777-8F qui a déjà engrangé plus de 50 ventes fermes depuis son lancement. Le 777-8F n'est pas que le remplaçant du 777F, il offre aussi une solution aux opérateurs de 747-400F, notamment en termes de distance franchissable. Signe qui ne trompe pas: Cargolux, qui n'exploite que des 747, remplacera ses 747-400F avec du 777-8F. Un potentiel de 20 ventes supplémentaires.

Encore 144 Boeing 777F et 767F à livrer

L'arrivée de l'Airbus A350F vient certes "manger" la base commerciale du 777-8F qui peut néanmoins s'appuyer sur les 335 Boeing 777F déjà vendus auprès de 35 clients identifiés et huit autres qui le seront dans les prochains mois. De son côté, le Boeing 767F continue de bien se vendre. En témoigne la commande supplémentaire passée en août dernier par l'intégrateur UPS pour huit exemplaires supplémentaires. Le Boeing 767F s'est vendu à 279 exemplaires. A fin août 2022, il y avait encore 144 Boeing 777F et 767F à livrer. Ce qui devrait permettre la jonction industrielle avec le 777-8F, puis le 787F qui remplacera progressivement les parcs de 767F à partir de 2027 ou 2028.