Boeing suspend la production du 737 MAX

"L'incertitude autour du calendrier de re-certification du Boeing 737 MAX et les conditions de son retour en service commercial et celles autour de la formation", a conduit Boeing à suspendre la production du 737 MAX à partir du mois de janvier 2020. Suite à l'immobilisation décidée par plusieurs autorités de l'aviation civile du monde entier en mars, le constructeur avait décidé de passer d'une cadence de 52 à 42 avions par mois à compter du mois d'avril. Dans sa note de prospective de juillet dernier, le cabinet Archery Strategy Consulting (cf. Air & Cosmos n° 2648) avait déjà souligné qu'une telle décision jusqu'à la fin de l'année 2019 "entraînerait un stock de 430 Boeing 737 MAX qui serait difficile à gérer pour Boeing". ET Archery Strategy Consulting de poursuivre, en cas de prolongation de l'immobilisation sur l'année 2020, "le stock passerait à 682 avions à la fin du deuxième trimestre 2020, puis à 808 à la fin du troisième trimestre 2020". Une situation ingérable. D'où la décision de Boeing de suspendre la production "mesure qui est la moins perturbante pour le maintien à long terme de notre chaîne de production et la bonne santé de notre chaîne des fournisseurs).