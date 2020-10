Boeing sélectionne le radar PG-82(V)1 pour le F-15EX.

APG-82(V)1 pour le F-15EX

Le radar à balayage électronique APG-82(V)1 de Raytheon Intelligence & Space a été choisi par Boeing pour équiper le F-15EX. Ce radar a connu un développement qui s'est étalé sur quatre ans et s’est appuyé sur des éléments éprouvés dans d’autres programmes de radars AESA – l’APG-79 volant sur le F/A-18E/F dont il reprend le processeur, l’EA-18G et l’APG-63(V)3 volant sur les plates-formes F-15C, dont il reprend l'antenne spécifique de ce dernier.

En soutien au F-35A

Le F-15EX viendra compléter les capacités offertes par le F-35A et sera également moins couteux à l'emploi que le F-35. Le cockpit du F-15EX a été totalement repensé, les capteurs et la motorisation ont aussi été modernisés. Le F-15EX, qui bénéficie des précédents développements de Boeing, disposera d'une capacité d'emport proche des 14 tonnes. L'appareil sera doté de 12 points d'emport pour de l'armement air-air et de 15 points d'emport pour de l'armement air-sol.

8 radars livrés jusqu'en 2022

À l’origine, ce radar était désigné APG-63(V)4. Historiquement, Singapour a été le premier utilisateur de F-15E à adapter le radar APG-63(V)3 AESA sur ses F-15SG. Ce radar est conçu pour être inséré comme un système de « plug-in-play », aux performances nettement améliorées avec une fiabilité plus élevée, moins de pièces mobiles et de nouveaux modules facilement remplaçables. À ce jour, Raytheon Intelligence & Space a livré plus de 150 APG-82 à des clients américains, puisqu'il équipe les F-15E Strike Eagle dans le cadre du RMP ou Radar Modernization Program et internationaux. Dans le cadre du contrat avec Boeing, Raytheon livrera huit systèmes à partir de cette année jusqu'en 2022.

