Boeing restructure son pôle Défense

Boeing : 11,6 Md$ de charges exceptionnelles sur les programmes militaires

Jusqu'aux accidents du Boeing 737 MAX et à son immobilisation forcée, le poids des charges exceptionnelles sur les programmes militaires de Boeing ne se voyait pas trop ou du moins il restait financièrement supportable. Ce n'est plus le cas : le programme Boeing 737 MAX a également apporté son lot de charges exceptionnelles, faisant exploser l'endettement du groupe Boeing dont l'activité Défense représente désormais 35 % du chiffre d'affaires total. Le poids le plus lourd est celui du programme de ravitailleurs KC-46 qui représente à lui seul plus de la moitié (6,8 Md$ dont 1,3 Md$ au troisième trimestre 2022) du total des 11,6 Md$ de charges exceptionnelles accumulées par Boeing sur différents programmes militaires depuis 2014.

Restructuration autour de 4 activités au lieu de 8

Les programmes relatifs aux deux Boeing 747-8 de la présidence des Etats-Unis (VC-25), au programme d'avion d'entraînement T-7 Red Hawk (en coopération avec Saab) et le drone de ravitaillement en vol MQ-25 se partagent donc les 4,8 Md$ restants de charges exceptionnelles accumulées dont 1,9 Md$ pour les seuls VC-25. Face à une situation qui devient financièrement critique pour un groupe déjà lourdement endetté, Boeing a donc décidé une restructuration de sa branche Défense, Espace et Sécurité autour de quatre activités au lieu de huit actuellement.

Les quatre nouvelles divisions

Les quatre nouvelles divisions sont désormais les suivantes :

* Vertical Lift : directeur, Mark Cherry.

* Mobility, Surveillance & Bombers: (KC-46, SAOC, E-7, VC-25B, P-8, Bombardiers, AWACS/AEW&C, composants 777X et tout programme d'aéronefs de transport : directeur, Dan Gillian

* Air Dominance: (programmes classifiés; F/A-18, F-15, T-7, MQ-25 and MQ-28 et les Phantom Works non liés à l'espace) : directeur, Steve Nordlund.

* Space, Intelligence & Weapon Systems: (exploration spatiale, lanceurs, satellites, munitions, missiles, systèmes d'armes de dissuasion, moyens sous-marins, Phantom Works liés à l'Espace et les filiales BI&A, Millennium, Insitu, Liquid Robotics, Spectrolab, Argon et DRT). Directeur : Kay Sears.

En outre, la division Services Boeing Global Services (BGS) récupère toutes l'activité support, soutien, MCO, MRO sur les matériels, aéronefs, équipements gouvernementaux. Là encore, l'objectif est celui d'une plus grand efficacité.