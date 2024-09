Des Chinook pour la Pologne

Boeing propose l'hélicoptère de transport lourd CH-47 Chinook à la Pologne. L'annonce a été faite à l'occasion du salon international de l'industrie de la défense MSPO. Le CH-47F Block II est la plus récente itération du Chinook, offrant une charge utile et un rayon d'action accrus. Le Chinook Block II est une solution modernisée et prête à l'emploi qui offre une plus grande souplesse opérationnelle, de meilleures performances et une meilleure capacité de survie.

Un appareil modernisé