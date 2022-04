Boeing livrera au Qatar le second lot de F-15QA cette année

Un second lot livré cette année

Boeing commencera la livraison du deuxième lot d'avions de combat F-15QA au Qatar cette année. Ces F-15QA font partie du contrat annoncé en 2017, pour lequel le ministère américain de la Défense a précédemment attribué à Boeing un contrat de 6,2 milliards de dollars en 2017 pour la fabrication de 36 avions de combat F-15 destinés à la force aérienne du Qatar.

Héritier de l'Advanced Eagle...

Le F-15QA, qui a réalisé son premier vol le 14 avril 2020, hérite très fortement de l'Advanced Eagle, lequel a permis de relancer le F-15 sur le marché mondial des avions de chasse et/ou d'attaque au sol et surtout de conserver la chaîne de production en fonction. En avril 2002, en Corée du Sud, Boeing remporte le marché face au Rafale de Dassault Aviation, mais l'avionneur américain comprend alors qu'il ne dispose pas d'un appareil capable de faire jeu égal en termes de furtivité, ou plutôt de discrétion face aux Dassault Rafale et autres Eurofighter Typhoon, puis aux F-22 et enfin F-35 arrivés ensuite sur le marché.

...Lui-même du malheureux Silent Eagle

Boeing propose alors une alternative basée sur le F-15, qui comporte des matériaux permettant de diminuer la surface équivalente radar, notamment et surtout au niveau du secteur frontal. En mars 2009, Boeing dévoile le démonstrateur technologique de ce qui deviendra le F-15SE, « SE » pour Silent Eagle. Ce sera un magnifique raté, l'avion ne trouvant guère preneur, en dépit des efforts de Boeing qui a proposé l'appareil à Israël, au Japon, à l'Arabie saoudite et à la Corée du Sud, et bien qu'il fût d'un coût inférieur aux chasseurs de cinquième génération, le Silent Eagle n'a pas trouvé acquéreur et n'a jamais connu la production en série. Avant de mettre fin à l'expérience Silent Eagle, le constructeur aéronautique fait revenir ses ingénieurs à la planche à dessin et table sur un nouvel F-15 un peu moins exotique et surtout plus raisonné.

QA puis EX

Boeing lance l'étude de l'Advanced Eagle, soit une plateforme F-15 largement modernisée et mise au goût du jour, débarrassée de ce que l'on pourrait qualifier d'artifices furtifs. L'avionneur nord-américain a bien compris que le F-15 n'est pas attendu dans le domaine de la furtivité, ni en qualité de second couteau de pseudo-cinquième génération. Boeing a également réalisé une étude et a compris probablement avant l'US Air Force que les chasseurs de cinquième génération ne peuvent pas constituer l'intégralité de l'inventaire de la force aérienne américaine, principalement pour des raisons de coûts et/ou de capacités. Reste que l'Advanced Eage a permis de fournir une excellente base de développement pour le F-15QA puis ensuite le F-15EX (voir A&C n°2723 et 2756).

Par rapport aux précédentes versions, le F-15QA apporte ainsi à ses opérateurs des technologies de nouvelle génération telles que des commandes de vol électriques, un cockpit numérique ; des capteurs, des radars et des capacités de guerre électronique modernisés et l'ordinateur de mission contemporain.