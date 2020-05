Boeing livre son 100e P-8A Poseidon à l'US Navy

Dérivé militaire du 737 NG

Le P-8 est un avion de patrouille maritime multi-missions à grande autonomie éprouvé capable d’opérations maritimes et côtières au-dessus de grandes étendues. Dérivé militaire de l’avion Boeing 737 Next-Generation (NG), le P-8 allie ses performances à un système de mission avancé qui assure une interopérabilité maximale dans l’espace de combat.

Inde, GB, Australie

Il s’agit en fait du du 94e Poseidon de la flotte de la marine américaine, avec six avions supplémentaires utilisés comme avions d’essais de développement. La 100e livraison entièrement opérationnelle est prévue pour plus tard cette année. Boeing a également livré 12 avions à la Royal Australian Air Force, deux à la Royal Air Force du Royaume-Uni et huit P-8Is à la marine indienne. Plusieurs escadrons de la marine américaine ont été déployés avec le P-8A Poseidon, tandis que la marine indienne et la Royal Australian Air Force mènent également des missions avec le P-8.