Boeing livre le premier F/A-18 Super Hornet Block III opérationnel à la marine américaine.

Le premier des 78 F/A-18 Super Hornet Block III

Boeing a livré à la marine américaine le premier des 78 F/A-18 Super Hornet Block III commandés. Avec le Block III, la Marine dispose des F/A-18 les plus connectés et les plus aptes à la survie, avec un plan d'insertion technologique qui lui permettra de devancer les menaces futures, selon les déclarations de Boeing. "La flotte a besoin de capacités pour conserver son avance", a déclaré le capitaine Jason "Stuf" Denney, responsable du programme F/A-18 et EA-18G de la marine américaine. "Le fait d'avoir entre les mains le premier Block III opérationnel est un grand pas en avant dans le soutien de nos objectifs de capacité et de préparation."

Mise à niveau matérielles

Le nouveau processeur du Block III se traduit par un chasseur qui accomplira plus de travail et en beaucoup moins de temps, ce qui augmentera la conscience situationnelle du pilote. Le jet est prêt à recevoir des solutions basées sur des applications qui permettront des mises à niveau de l'appareil tout au long de sa durée de vie. "Nous avons investi dans la technologie Block III et développé les capacités en partenariat avec l'US Navy pour répondre à ses besoins émergents", a déclaré Jen Tebo, vice-président de Boeing chargé des programmes F/A-18 et EA-18G. " Les mises à niveau matérielles sont terminées. Aujourd'hui, nous optimisons le matériel et les logiciels ouverts et nous développons les applications pour que le Block III reste en avance sur les menaces futures. Nous donnons aux pilotes de la Marine les outils nécessaires pour prendre les décisions les plus rapides et les plus éclairées possibles aujourd'hui et à l'avenir."

Trois chaînes de production jusqu'en 2030

Boeing continuera à fournir des capacités Block III à la Marine jusqu'au milieu des années 2030 à partir de trois chaînes de production. Une ligne de production de nouvelles constructions et deux lignes de modification de la durée de vie, qui prolongent la durée de vie des Super Hornet Block II et les transforment en Block III. Le premier appareil livré terminera le programme d'essais en vol de la marine américaine avant d'être déployé dans un escadron.