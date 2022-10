Boeing livre le premier AH-64E Apache amélioré à la Force aérienne royale néerlandaise.

28 Apache AH-64D modernisés en version AH-64E v6...

Dans le cadre d'une vente militaire à l'étranger par l'intermédiaire du ministère de la Défense des États-Unis, Boeing a reçu en 2019 un contrat portant sur la remise à neuf de 28 Apaches AH-64 de modèle D de la Koninklijke Luchtmacht pour en faire des AH-64E v6 plus modernes. La livraison du dernier Apache mis au standard E version 6 au Pays-Bas est prévue pour 2025.

...Des machines reconstruites...

Les Néerlandais utilisent des Apache de modèle D depuis 1998. La livraison d'Apache de modèle E reconstruits représente la prochaine étape. Les Apache sont actuellement exploités par d'autres nations alliées européennes parmi lesquelles figurent la Grande-Bretagne -avec une construction sous licence alors réalisée par AgustaWestland, motorisé par deux Rolls-Royce Turbomeca RTM322 et dont les machines furent envoyées en Afghanistan- et la Grèce, qui dispose d'une flotte composée de modèles AH-64A et AH-64D. Quand à la Pologne, elle a commandé pas moins de 96 Apache de version AH-64E v6, soit le même standard auquel seront hissés les appareils néerlandais.

Plus de 1 200 Apache en service

L'AH-64E v6 est la configuration la plus moderne de l'hélicoptère d'attaque Apache, appareil initialement développé au départ par Hughes Aircraft puis McDonnell Douglas, avant que ce dernier ne soit racheté par Boeing en 1997. Depuis 1984, plus de 2 600 Apaches ont été livrés à l'armée américaine et à 17 clients internationaux. Actuellement, plus de 1 260 Apaches sont en service dans le monde, dont plus de 665 représentent le modèle E.