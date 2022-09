Boeing et Wisk dévoilent leur concept d'opérations pour la mobilité aérienne urbaine

Une feuille de route pour la mobilité aérienne urbaine...

Boeing et son partenaire de coentreprise Wisk ont publié le 20 septembre 2022 une feuille de route pour la transition vers un avenir où des aéronefs automatisés et sans équipage pourront transporter en toute sécurité des passagers et du fret dans les zones urbaines et suburbaines. Le concept d'opérations énonce les recommandations technologiques, réglementaires et sociales nécessaires au déploiement de la mobilité aérienne urbaine (UAM) aux États-Unis et à son intégration dans le système d'espace aérien national.

...Et concept d'exploitation

"Nous travaillons pour permettre un avenir de l'aérospatiale qui soit sûr, durable et à l'échelle. Les opérations de décollage seront fondamentales pour concrétiser cette vision, et nous devons dépasser les normes de sécurité actuelles du système de transport aérien", a déclaré Brian Yutko, vice-président et ingénieur en chef de Boeing pour la mobilité durable et future. Le concept d'exploitation commence par proposer des principes de base pour la mobilité aérienne urbaine, notamment que les vols doivent être sûrs et abordables pour tous. En outre, les aéronefs seraient automatisés afin de réduire la charge des contrôleurs du trafic aérien et des pilotes. Ils voleraient de jour comme de nuit selon les règles du vol à vue ou aux instruments et seraient assistés par des systèmes automatisés à bord et au sol.

Une vision définie avec le concours de la FAA et de la Nasa

"Le travail important que nous partageons aujourd'hui constitue un tremplin pour l'avancement de la mobilité aérienne urbaine aux États-Unis et dans le monde", a déclaré Gary Gysin, PDG de Wisk, qui s'est efforcé de commercialiser le premier taxi aérien entièrement électrique et autonome aux États-Unis. "La vision que nous avons exposée est le résultat de nombreuses années de collaboration avec Boeing, la FAA, la NASA et les principaux acteurs du secteur. En conséquence, ce document offre le cadre le plus complet proposé à ce jour avec une vision pour permettre l'UAM dans l'espace aérien national. Wisk s'engage à concrétiser cette vision, avec ses partenaires", a déclaré M. Gysin.

Vertiports, centres d'opérations de flotte et superviseurs

Boeing et Wisk affirment que des méthodes évolutives et pragmatiques seront nécessaires pour faire de la vision de l'UAM une réalité. Il faudra notamment créer de nouvelles infrastructures, telles que des vertiports, des lieux où les aéronefs dédiés à la mobilité aérienne urbaine pourront décoller et atterrir, charger et décharger des passagers et recevoir des services. En outre, alors que les avions seront automatisés, Boeing et Wisk recommandent la création de "centres d'opérations de flotte" où des "superviseurs multi-véhicules" surveilleront les vols, appliqueront les instructions du contrôle du trafic aérien pour maintenir la séparation des avions et assureront la sécurité du vol.