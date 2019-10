Boeing : Dennis Muilenburg renforce la sécurité des produits et services du groupe

Un sacré coup dans l'aile. C'est ainsi que l'on peut décrire la situation à laquelle Boeing est confronté depuis les deux accidents de Lion Air et Ethiopian Airlines, dont les conséquences et différentes répliques n'ont cessé de mettre à mal la réputation de l'avionneur. Et par effet ricochet, celle de la FAA mais aussi et surtout le processus de certification et en conséquence la sécurité des avions sortant de la chaîne de production de Renton, dans l'Etat de Washington.

Ce qui explique pourquoi Dennis Muilenburg, PDG de Boeing, est monté au créneau afin de rassurer et annoncer des changements « en faveur de la sécurité des produits et des services du groupe ». Ces mesures font suite aux recommandations récemment formulées par le Conseil d’administration de Boeing à l’issue d’une étude menée de façon indépendante pendant cinq mois à propos des règles et des processus mis en œuvre pour concevoir et développer les avions construits par Boeing.

Cette étude a été réalisée par un comité spécialement constitué à l’initiative de Dennis Muilenburg à la suite des accidents du 737 MAX sur les vols Lion Air 610 et Ethiopian Airlines 302. Les recommandations soumises par le Committee on Airplane Policies and Processes — étayées par la consultation de nombreux experts internes et externes — portaient sur l’amélioration de la sécurité dans le Groupe, ainsi que dans l’écosystème aéronautique au sens large.

Outre la création à titre permanent de l’Aerospace Safety Committee récemment annoncée par le Conseil d’administration de Boeing, Dennis Muilenburg a indiqué que Boeing procède actuellement à la mise en place d’une nouvelle entité dédiée à la sécurité des produits et des services (Products and Services Safety), dont la mission sera de renforcer la focalisation du Groupe en faveur de la sécurité. Cette entité fédèrera les responsabilités de sécurité qui incombent actuellement à différentes équipes réparties dans plusieurs entités commerciales et opérationnelles de Boeing.

Cette équipe sera dirigée par Beth Pasztor, vice-president de l’entité Products and Services Safety, qui sera rattachée d’une part à l’Aerospace Safety Committee du Conseil d’administration de Boeing et, d’autre part, à Greg Hyslop, Chief Engineer et Senior vice-president, Ingénierie, Essais et Technologie, de Boeing. Cette entité réunira des équipes issues de l’ensemble du Groupe — ainsi que, le cas échéant, des experts extérieurs — afin d’accroître les niveaux de sensibilisation, de reporting et de responsabilisation de chacun face aux enjeux de sécurité dans le but d’améliorer la sécurité des produits et des services à tous les niveaux du Groupe.

L’entité Products and Services Safety sera chargée d’examiner tous les aspects de la sécurité des produits, avec notamment la possibilité de mener des enquêtes en cas de pressions excessives ou d’inquiétudes soulevées à titre anonyme par des employés à propos de la sécurité des produits et des services.

Beth Pasztor supervisera également les travaux de l’équipe chargée d’enquêter sur les accidents (Accident Investigation Team), ainsi que des groupes responsables des examens de sécurité (safety review boards), en plus de l’ODA (Organization Designation Authorization), l’équipe d’experts techniques et technologiques de Boeing qui représentent l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) dans les programmes de certification des avions.