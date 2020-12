Boeing débute la production de simulateurs de T-7A

Simulation avant le vol réel

Les équipes de Boeing assemblent actuellement les deux premiers simulateurs de systèmes d’armes et de vol opérationnel sur le site de Saint Louis de l'avionneur. Ces simulateurs, qui sont à la base de la formation des pilotes, peuvent se connecter numériquement aux T-7A réels et permettre des scénarios virtuels d’entraînement virtuels constructifs et intégrés en direct. « Nous travaillons en étroite collaboration avec l’US Air Force et nous sommes impatients de tester et d’aligner les appareils », a déclaré Chuck Dabundo, vice-président de Boeing T-7 Programs.

Haute fidélité et 8K

Les simulateurs de formation sont équipés de cockpits haute fidélité qui comprennent des sièges permettant des mouvements dynamiques, avec des projecteurs natifs 8K du Boeing Constant Resolution Visual System, offrant 16 fois la clarté de la vidéo haute définition traditionnelle (1080p). « Il s’agit de l’expérience immersive la plus précise que n’importe quel pilote puisse vivre à l’extérieur de l’avion », a déclaré Sherri Koehnemann, directrice de la formation et du soutien T-7A chez Boeing Global Services. « Nous avons intégré la formation dans l’ensemble, y compris les mises à jour logicielles « one push ». Ce qu’un pilote voit en classe, sur ses appareils d’entraînement de bureau et dans les systèmes opérationnels et d’armes, ce seront ce qu’ils verront dans le jet. Les futurs pilotes peuvent s’attendre à une formation plus holistique et immersive.

Boeing prévoit de livrer les premiers simulateurs T-7A Red Hawk à la Force aérienne en 2023.

