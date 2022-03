Boeing 777-8 Fret : Ethiopian en deuxième client

Ethiopian Airlines s'engage sur cinq Boeing 777-8 Freighter

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines est devenue le deuxième client du Boeing 777-8 Freighter en s'engageant sur cinq exemplaires. Il faudra attendre la transformation de la lettre d'intention en contrat ferme pour avoir, peut être, une idée du calendrier des livraisons. Une chose est sûre : Qatar Airways, le client de lancement du Boeing 777-8 Freighter avec 34 exemplaires fermes auxquels s'ajoutent 16 options, ne réceptionnera pas ses premiers exemplaires avant 2027. Comme Qatar Airways, Ethiopian Airlines est déjà un opérateur du Boeing 777 Fret qui s'appuie structurellement sur le Boeing 777-200LR, la version très long-courrier du biréacteur. La compagnie aérienne en compte neuf en flotte.

Un avion plus proche du Boeing 747-400F

Avec une distance franchissable inférieure de 500 nm au 777F, 4 400 nm contre 4 900 nm, le Boeing 777-8F prend plus de charge marchande nette, 112,3 tonnes contre 102 tonnes et avec en plus une charge structurelle utile maximale de 118,2 tonnes, ce qui donne une marge supplémentaire à l'opérateur. Des capacités et une distance franchissable qui font du 777-8F un avion plus proche du Boeing 747-400F (116 tonnes de charge structurelle utile maximale et 4 500 nm de distance franchissable). A titre de comparaison, l'Airbus A350F affiche une charge structurelle utile maximale de 109 tonnes et une distance franchissable de 4 500 nm.

Le fret : un axe stratégique pour Ethiopian Airlines

Le fret est un axe stratégique pour Ethiopian Airlines dans le cadre de son développement et notamment avec la Chine avec d'ailleurs une forte accélération pendant la pandémie de Covid-19. La compagnie aérienne s'est également associée à Israel Aircraft Industries (IAI) pour récupérer une ligne de conversion de Boeing 767-300ER en avions cargos (P2F = passenger to freighter) qui viendra renforcer son centre MRO d'Addis-Abeba. Les trois premiers appareils reconvertis seront trois Boeing 767-300ER d'Ethiopian Airlines. Les travaux sur le premier avion devaient démarrer à l'automne 2021.