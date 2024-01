Boeing 737MAX : La FAA renforce la surveillance de la production et de la fabrication de Boeing

La FAA prend de nouvelles mesures...

Après avoir pris des mesures pour clouer au sol environ 171 Boeing 737-9 MAX suite à la perte d'une porte en plein vol, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé le 12 janvier de nouvelles actions significatives visant à renforcer immédiatement sa surveillance de la production et de la fabrication de Boeing. Ces mesures interviennent un jour après que la FAA a officiellement notifié à Boeing qu'elle avait ouvert une enquête sur la société à la suite de l'incident survenu vendredi dernier sur un Boeing 737-9 MAX d'Alaska Airlines, au cours duquel l'avion a perdu un panneau de fuselage, cachant une porte d'évacuation supplémentaire.

...Sous forme d'audits de la chaîne de production et des fournisseurs du Boeing 737-9 MAX

Les mesures annoncées le 12 janvier 2024 vont porter sur un audit de la chaîne de production du Boeing 737-9 MAX et sur ses fournisseurs afin d'évaluer la conformité de Boeing à ses procédures de qualité approuvées. Les résultats de l'analyse de l'audit de la FAA détermineront si d'autres audits sont nécessaires. La FAA va également opérer une surveillance accrue des événements liés à la mise en service du Boeing 737-9 MAX. Et la FAA procédera à l'évaluation des risques de sécurité liés à la délégation de pouvoirs et à la surveillance de la qualité, et l'examen des possibilités de confier ces fonctions à des entités indépendantes et tierces.

"Réexaminer la délégation d'autorité et d'évaluer les risques de sécurité associés"



"Il est temps de réexaminer la délégation d'autorité et d'évaluer les risques de sécurité associés", a déclaré Mike Whitaker, administrateur de la FAA. "L'immobilisation du 737-9 et les multiples problèmes de production identifiés ces dernières années nous obligent à examiner toutes les options possibles pour réduire les risques. La FAA étudie la possibilité de faire appel à une tierce partie indépendante pour superviser les inspections de Boeing et son système de qualité". Hier, la FAA a annoncé l'ouverture d'une enquête visant à déterminer si Boeing n'a pas veillé à ce que les produits finis soient conformes à la conception approuvée et à ce qu'ils soient en état de fonctionner en toute sécurité, conformément à la réglementation de la FAA. "C'est la sécurité des passagers, et non le temps, qui déterminera le calendrier de remise en service du Boeing 737-9 MAX", ajoute la FAA.