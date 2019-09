Boeing 737 MAX : sous l'oeil des experts de neuf pays

Le comité international d'examen technique des autorités conjointes (JATR), opérant dans le cadre de la procédure de remise en vol du Boeing 737 MAX, prendra son temps pour terminer ses recherches. Les recommandations du groupe d'experts pourraient avoir une influence sur la procédure de certification de la FAA sur les organismes de réglementation des autres pays qui remettront l'avion en service.

« Nous nous attendons à ce que le groupe soumette ses observations, ses constatations et ses recommandations au cours des prochaines semaines », commente la FAA.

Présidé par l'ancien président du National Transportation Safety Board Christopher A. Hart, le JATR est composé d'experts en sécurité technique de neuf autorités de l'aviation civile du monde entier, ainsi que de la FAA et de la NASA. L'équipe a participé à des discussions subséquentes au sujet de la conception, de la certification, des règlements, de la conformité, de la formation associées au 737 MAX.

« L'accent mis par le JATR sur la certification de l'aéronef est distinct des efforts actuels pour remettre l'avion en vol en toute sécurité. La FAA continue de suivre un processus approfondi, et non un échéancier prescrit, pour le retour de l'aéronef au service des passagers. Bien que les processus de certification de l'agence soient bien établis et aient toujours produit des conceptions d'aéronefs sécuritaires, nous nous félicitons de l'examen minutieux de ces experts et nous attendons avec impatience leurs conclusions. Nous examinerons attentivement toutes les recommandations et intégrerons tous les changements qui amélioreraient nos activités de certification », ajoute la FAA.

La plupart des opérateurs ont prolongé les annulations de vols sur leurs flottes 737 Max au sol jusqu'à la fin de 2019. United Airlines, le 30 août, a repoussé le retour prévu des vols Boeing 737 Max de six semaines au 19 décembre.