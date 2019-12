Boeing 737 MAX : pas avant le deuxième trimestre 2020

La dernière note de prospective de la banque américaine d'investissements Jefferies table sur un arrêt de la production du Boeing 737 MAX sur trois mois (janvier, février et mars) et une reprise des livraisons au rythme de 42 Boeing 737 MAX par mois à compter du mois d'avril 2020. Au mieux. Reste néanmoins à résorber le stock de Boeing 737 MAX immobilisés et non livrés depuis le mois de mars 2019. Soit au moins 400 appareils dont les livraisons ne débuteront pas avant le quatrième trimestre 2020, estime Jefferies. La remise en route de ces appareils pour leur exploitation commerciale prendra en effet du temps. Le délai estimé par différents acteurs du secteur est de 120 jours par avion.