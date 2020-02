Boeing 737 MAX : les trois compagnies américaines repoussent encore

Faute de visibilité sur le calendrier de la re-certification du Boeing 737 MAX, American Airlines, Southwest Airlines et United Airlines annoncent le report à août, voire même septembre de la remise en service commercial des Boeing 737 MAX qu'elles avaient déjà réceptionnés avant l'immobilisation du moyen-courrier. "Face aux incertitudes autour du calendrier de remise en service du Boeing 737 MAX, nous n'intégrons pas l'appareil dans nos plans de vols avant le 10 août prochain", indique Southwest Airlines. De son côté, American Airlines annonce de son côté s'organise pour un retour en service à compter du 18 août tandis que United Airlines repousse officiellement au 4 septembre cette éventuelle remise en service. Comme American Airlines et Southwest Airlines, United Airlines souligne "continuer à suivre de près le processus réglementaire et apportera les ajustements nécessaires à son planning de vols et à son calendrier afin que les clients voyageant avec nous ne soient pas affectés".