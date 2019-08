Boeing 737 MAX : le russe Rostec veut annuler

Le consortium russe Rostec confirme que l'une de ses filiales de leasing avions, Avia Capital Services, a déposé un recours devant les tribunaux pour faire annuler sa commande de 35 Boeing 737 MAX. La filiale de Rostec demande le remboursement avec intérêts du dépôt de 35 M$ réalisé lors de la signature du contrat (soit 1 M$ par avion) ainsi que 75 M$ au titre des "bénéfices perdus" sur les locations de Boeing 737 MAX qui n'ont pu être réalisées et 115 M$ supplémentaires à titre de compensations. S'ajoutent "plusieurs fois" ce montant de 115 M$ au titre des pénalités. Il s'agit de la deuxième annulation pour le 737 MAX depuis son immobilisation et le gel de ses livraisons suite aux accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines. En juillet dernier, la compagnie aérienne saoudienne Flydeal avait décidé de ne pas transformer en contrat sa lettre d'intention portant sur 30 Boeing 737 MAX fermes et assortis de 20 options. Flydeal avait décidé d'annuler en raison de "contraintes de calendrier" et de passer commande pour de l'Airbus A320neo à la place.