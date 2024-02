Boeing 737 MAX : la FAA précise le champ d'action de son audit industriel

Deux douzaines d'inspecteurs de la FAA chez Boeing et Spirit Aerosystems

La Federal Aviation Administration (FAA), qui a lancé une enquête dédiée sur le Boeing 737 MAX 9 suite à l'incident majeur intervenu sur un exemplaire d'Alaska Airlines, annonce que son audit sur les process de fabrication de tous les modèles de la famille de moyen-courriers Boeing 737 MAX portera sur tous les éléments de la production chez Boeing et sur la production du fuselage chez Spirit AeroSystems. Une équipe de deux douzaines d'inspecteurs réalisera cet audit dans les installations de Boeing à Renton et de Spirit Aerosystems à Wichita. L'audit portera également sur la manière dont Boeing transfère les différentes structures, ensemble ou sous-ensembles des fournisseurs vers ses lignes de production.

Boeing sous surveillance pendant de longs mois

L'audit de la FAA "consiste à examiner le système, la manière dont les inspections sont effectuées, l'endroit où elles sont effectuées, l'interaction avec les fournisseurs, la manière dont le transfert s'effectue, l'ensemble du processus pour vraiment comprendre comment il fonctionne et où les défauts peuvent se trouver". Pour autant, même l'audit achevé, Boeing restera placé sous la surveillance de la FAA pendant de longs mois afin de s'assurer que "les actions correctives et les effets de tout changement apporté au processus de qualité" ont bien été mises en place. Une surveillance qui explique l'augmentation des cadences prévues par Boeing est pour l'instant "gelée" et que la certification du Boeing 737 MAX 7 est repoussée.

Les Boeing 737 MAX 9 peuvent revoler à nouveau

Au fur et à mesure des résultats des inspections menées par les compagnies aériennes sur les Boeing 737 MAX 9 qu'elles exploitent et des contrôles menées par les équipes de la FAA, les appareils sont à nouveau autorisés à voler. Cela n'empêchera pas les transporteurs concernés de demander des compensations à Boeing. Le président d'Alaska Airlines a d'ores et déjà réclamé 150 M$ à Boeing pour le préjudice subi suite à l'immobilisation de son parc de Boeing 737 MAX 9.