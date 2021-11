Boeing 737 MAX : et l'on reparle d'Akasa Air

Akasa Air : l'une des actus du Dubai Airshow 2021 ?

Akasa Air, l'un des nouveaux acteurs du transport aérien indien, pourrait bien profiter de cette fenêtre médiatique que représente un salon aéronautique pour annoncer une conséquente commande de Boeing 737 MAX dans le tuyau depuis un certain temps déjà au Dubai Airshow 2021 qui ouvre ses portes le dimanche 14 novembre. Le contrat porterait sur 70 à 80 Boeing 737 MAX. Cette fourchette correspond aux besoins exprimés au début du mois d'août dernier. L'objectif est de bâtir très vite un réseau et une flotte puisque la jeune compagnie aérienne veut aligner 70 appareils sur les quatre prochaines années. Des appareils d'une capacité d'environ 180 passagers dans une configuration classe unique. Un profil qui correspond au Boeing 737 MAX 8.

70 à 80 Boeing 737 MAX 8

Airbus a aussi été approché mais Akasa Air est pressée. La compagnie aérienne veut en effet lancer ses premiers vols pour la mi-2022 et veut donc des avions très vite et qui seront donc pris en location dans un premier temps. La première tranche de dix avions doit en effet être réceptionnée dans les temps impartis pour des premiers vols vers juin ou juillet 2022. Or, le Boeing 737 MAX offre plus de disponibilité que l'Airbus A320neo.

Un milliardaire et deux experts

Akasa Air est poussée par le milliardaire indien Rakesh Jhunjhunwala. Celui que l'on surnomme le "Warren Buffet indien" ne se lance pas tout seul et s'est entouré de deux acteurs du transport aérien indien : Aditya Ghosh, ancien directeur général d'IndiGo; et Vinay Dube, l'un des animateurs de la défunte Jet Airways. Ces deux derniers sont partie prenante au capital tandis que Rakesh Jhunjhunwala détiendrait 40 % du transporteur.