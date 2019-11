Boeing 737 MAX : encore quatre étapes avant la remise en vol

Boeing vise une reprise des livraisons du 737 MAX en décembre 2019, si toutefois l'avionneur de Seattle obtient l'accord de la FAA, laquelle persiste à ne préciser aucun calendrier. La remise en vol de l'appareil sera plus compliquée, car la FAA ainsi que les autres organismes de certification vont certainement adopter une approche progressive.

Le 737 MAX sera certifié au mieux en Europe au premier trimestre 2020, la remise en vol au sein des compagnies aériennes risque de son côté d'être beaucoup plus longue. "A l'échelle mondiale, elle pourra s'étendre sur douze mois", a commenté David Calhoun, président de Boeing.

Avant que le 737 MAX ne retourne en vol au sein des compagnies aériennes, Boeing doit franchir cinq étapes clés avec la FAA. La première, soit la séance de certification sur simulateur eCab avec la FAA, a été réalisée. Elle avait pour but de vérifier que l’ensemble du système logiciel fonctionne comme prévu, à la fois en conditions opérationnelles normales et en cas de défaillance du système. Cette évaluation sur simulateur s'est déroulée sur plusieurs jours.

Quatre autres points clés restent à franchir : pour commencer, l'évaluation par la FAA de la charge de travail des pilotes, qui reposera sur une session sur simulateur de plusieurs jours avec des pilotes de compagnies aériennes, afin d’évaluer les facteurs humains et la charge de travail des équipages dans diverses conditions d’essais.

Viendront ensuite les essais de certification en vol par la FAA, les pilotes de l'administration de l'aviation civile américaine effectueront un (ou plusieurs) vol(s) de certification avec la version finale du logiciel mis à jour. Par la suite, Boeing remettra à la FAA les éléments finalisés, c'est-à-dire qu'une fois la campagne de vol(s) de certification effectuée par la FAA, Boeing soumettra à l’Agence fédérale les documents et éléments de certification finaux nécessaires à la certification du logiciel, soit du MCAS.

Restera alors à réaliser l'évaluation de la formation sur simulateur par le Comité conjoint d’évaluation opérationnelle (JOEB). Cet organisme composé de membres de différentes autorités de réglementation organisera une session sur simulateur de plusieurs jours avec des pilotes issus de plusieurs autorités de réglementation internationales afin de valider les exigences de formation.

Restera alors le plus difficile : convaincre les PNC et surtout les passagers que l'appareil est sûr... Ce qui risque de prendre un certain temps.