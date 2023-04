Boeing 737 MAX : douche froide à Everett

Problème de qualité chez Spirit AeroSystems

Le plan de marche industriel de Boeing vers un retour à des cadences de production d'avant-crise vient de connaître un nouveau coup dur, notamment sur le programme Boeing 737 MAX et une version précédente du moyen-courrier. Spirit AeroSystems, l'un des principaux fournisseurs d'aérostructures des différentes familles de 737, a annoncé que le process industriel, dont les normes répondent à la réglementation de la FAA, n'avait pas été suivi sur deux des huit points d'attache de la dérive. Un problème de process industriel qui n'a pas d'incidence en matière de sécurité mais qui va contraindre Sprit AeroSystems et Boeing à corriger "ce défaut industriel" qui affecte un certain nombre de 737 MAX 8, MAX 8-200, MAX 7 et P-8 Poseidon qui s'appuie sur le fuselage du 737-800.

Inspections obligatoires sur les Boeing 737 MAX 8

Cette annonce contraint les deux industriels à mettre en place un programme d'inspection sur les tous les appareils en cours d'assemblage ainsi que tous ceux qui sont déjà sortis d'atelier et qui n'ont toujours pas été livrés à leurs clients pour cause de crash en 2019. Un "stock" qui compterait encore 232 appareils. Sans oublier tous les Boeing 737 MAX 8 qui avaient été livrés avant l'interdiction de vol et tous ceux qui ont été livrés depuis que le moyen-courrier a retrouvé son autorisation de vol. Selon Spirit AeroSystems, ce défaut de process industriel pourrait "prendre son origine il y a quatre ans".

Des livraisons revues à la baisse en 2023

L'identification "de la cause du problème", les inspections et les mesures correctives à apporter bousculent les scénarios de livraisons de Boeing 737 MAX 8 et MAX 7 (qui n'est d'ailleurs toujours pas certifié). Spirit AeroSystems prévoyait initialement l'envoi à Boeing de 420 lots sur l'ensemble de 2023 avec une cadence mensuelle de 38 lots à partir du mois d'août prochain à 42 par mois à compter d'octobre 2023. De son côté, Boeing tablait sur 425 livraisons de Boeing 737 MAX sur l'ensemble de cette année pour passer à 564 en 2024.