Blue Origin vise à son tour le marché des télécoms

Blue Origin se lance le marché déjà bien rempli des télécommunications spatiales depuis l’orbite basse. En annonçant TeraWave, Blue Origin cherche à concurrencer Starlink, OneWeb, AST, ou encore Amazon Leo (ex-Kuiper), un service lancé par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos… qui est aussi fondateur de Blue Origin ! À la différence d’Amazon Leo qui est aussi proposé aux particuliers, Terawave est exclusivement réservé aux entreprises et aux Etats. Déploiement à partir du dernier trimestre 2027.

5408 satellites

Telle est l’ambition de cette nouvelle mégaconstellation : pouvoir assurer un flux de données entre 144 Gbps et 6 Tbps. La liaison pourra être assurée à la fois en radiofréquences (bandes Q/V, bande E) et en optique (laser). D’après les informations partagées auprès de la FCC, la constellation comptera 5408 satellites répartis en orbite basse et en orbite moyenne :

12 plans de 60 satellites à 520 km en orbite quasi-polaire (82.5° d’inclinaison),

76 plans de 60 satellites à 530 km et 540 km,

11 plans de 8 satellites à 8000 et 8100 km,

2 plans de 8 satellites à 8100 km en orbite quasi-polaire (80° d’inclinaison),

1 plan de 8 satellites à 24200 km,

2 plans de 8 satellites à 24200 km en orbite quasi-polaire (90° d’inclinaison).

Cela fait 5280 satellites en orbite basse et 128 km en orbite moyenne (le plus gros ensemble de satellites d’un même opérateur à ces altitudes). Au total, le déploiement des 5408 satellites nécessitera 104 lancements, qui seront logiquement assurés en grande partie par la New Glenn de Blue Origin. Couplé à la demande d’Amazon Leo, voilà de quoi occuper le carnet de vol et ainsi accélérer la cadence de New Glenn. Comme pour les vols Falcon de SpaceX en grande partie dédiés à Starlink (122 sur 165 en 2025), la rentabilité de New Glenn sera artificiellement gonflée par la demande interne. Avec une telle démarche de verticalisation, Blue Origin envahit toujours plus les plates-bandes de SpaceX.