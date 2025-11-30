Blue Moon prêt pour « début » 2026

Plus haut que l’Aigle

Le 21 novembre, huit jours après la parfaite réussite du deuxième vol du lanceur lourd New Glenn, Jeff Bezos, le fondateur de la société américaine Blue Origin, a dévoilé sur X une photo de l’atterrisseur lunaire automatique Blue Moon Mark 1 (Lune bleue Marque 1).

Le milliardaire apparaît au milieu d’un groupe de visiteurs avec une petite barbe grisonnante, habillé d’un t-shirt et d’un jean noirs.

L’engin apparaît en arrière-plan de l’image, totalement assemblé dans les immenses usines de Blue Origin à Exploration Park, près du Centre spatial Kennedy à Merritt Island, en Floride.

Capable d’embarquer 3 tonnes de fret, il mesure 8 mètres de haut.

C’est deux fois moins que la version habitable que prépare Blue Origin mais 1 mètre plus haut que le module lunaire Eagle (Aigle) du programme Apollo de la NASA, lancé à huit reprises vers la Lune entre 1969 et 1972.

Les tests finaux d'intégration vont démarrer, en vue d’un départ « début 2026 » vers le cratère Shackleton près du pôle Sud de la Lune.

Ce vol de démonstration est baptisé Pathfinder Mission (MK1-SN001).