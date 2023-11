Blue Condor effectue le premier vol complet à l'hydrogène

Un planeur pour étudier...

Le planeur modifié au centre de l'expérience d'étude des traînées de condensation générées par la combustion de l'hydrogène d'Airbus UpNext, Blue Condor, a effectué son premier vol à l'hydrogène au-dessus du Nevada, aux États-Unis, le 8 novembre. Ce vol, le premier de la société à utiliser l'hydrogène comme unique source de carburant, a donné le coup d'envoi d'une campagne d'essais qui s'achèvera par une mission de mesure des traînées de condensation au début de 2024.

...La composition des traînées de condensation de l'hydrogène



Si l'hydrogène offre à l'aviation une voie vers des opérations à faible émission de carbone, sa combustion produit des traînées de condensation, tout comme le kérosène conventionnel. Les traînées de condensation dues à l'hydrogène sont toutefois très différentes. Elles ne contiennent pas de suie ni d'oxydes de soufre, mais des oxydes d'azote et beaucoup de vapeur d'eau : jusqu'à 2,5 fois plus que les traînées de condensation dues au kérosène. Ces deux types d'émissions sont considérés comme ayant un impact sur le climat et, à ce titre, l'industrie aéronautique a le devoir d'y remédier.

Le projet Blue Condor



C'est pourquoi, dans le cadre du projet ZEROe, Airbus s'est engagé à étudier la composition de ces traînées de condensation à l'hydrogène peu connues. À l'aide d'un planeur Arcus-J modifié, le projet Blue Condor d'Airbus UpNext amènera un petit moteur à combustion d'hydrogène jusqu'à 30 000 pieds d'altitude et comparera ses émissions à celles d'un moteur à kérosène de taille similaire, volant parallèlement à bord d'un second avion. Les deux planeurs sont exploités par le projet Perlan et le moteur à hydrogène a été assemblé par la société allemande Aero Design Works.

Un premier vol de 30 minutes



Blue Condor est maintenant entré dans sa phase d'essai en vol. Le vol du 8 novembre a duré environ 30 minutes et avait pour but d'augmenter la poussée du moteur à hydrogène à 7 000 pieds, tout en stabilisant l'avion à différentes vitesses. Deux autres vols ont eu lieu depuis, au cours desquels des tests ont été effectués, notamment un démarrage du moteur à 10 000 pieds. L'équipe de Blue Condor prévoit d'effectuer une première opération d'étude des traînées de condensation pendant la période de temps froid du Nevada, au début de l'année prochaine. Ensuite, l'Arcus-J sera remorqué jusqu'à l'altitude d'essai par un avion Grob Egrett instrumenté par le laboratoire aérospatial allemand DLR. Cet avion "de poursuite" suivra ensuite, utilisant des capteurs pour collecter et analyser les données relatives aux traînées de condensation et à l'atmosphère. Ce vol promet d'être un grand pas en avant dans la compréhension de l'impact de l'hydrogène sur le climat et, à terme, dans la réalisation de l'objectif ZEROe d'Airbus, à savoir une entrée en service en 2035.