Blue Air suspend tous ses vols au départ de Roumanie pour une semaine

Très très mauvaise passe pour la petite compagnie low cost roumaine Blue Air. Le transporteur a annoncé aujourd'hui dans un communiqué de presse qu'elle était contrainte de suspendre tous ses vols au départ de la Roumanie, jusqu'au lundi 12 septembre. Blue Air explique qu'elle est contrainte à cette décision en raison "d'une situation imprévue consistant en la saisie de tous ses comptes de la société Blue Air Aviation S.A par le ministère de l'Environnement". "Blue Air est dans l'impossibilité de payer les frais courants, nécessaires à l'opération des vols quotidiens", explique la compagnie low cost dans son communiqué.

Annulations frauduleuses

La compagnie, qui opère au départ de l'aéroport de Bucarest-Henri Coanda et sept autres aéroports roumains, opère des liaisons vers la France vers Paris-CDG, Beauvais, Bordeaux, Lyon et Nice et vingt-cinq liaisons en Europe vers Bruxelles, Madrid, Barcelone, Milan, Amsterdam, Dublin et Athènes notamment. En juillet dernier, l'ANPC (Autorité Nationale pour la Protection des Consommateurs) a infligé une amende de 2 millions d'euros pour avoir vendu des tarifs promotionnels pour des vols qui ont fini par être annulés. Selon l'ANPC, ces annulations ont été effectuées de manière volontaire et donc frauduleuse. Au total, sur une période d'un an entre le 30 avril 2021 et le 30 avril 2022, Blue Air a supprimé un total de 11 200 vols. En plus de l'amende infligée par l'ANPC, Blue Air doit aussi rembourser plus de 13 millions d'euros aux voyageurs lésés par ces annulations. Blue Air opère une flotte de quatorze appareils : deux Boeing 737-500, un Boeing 737-700, six Boeing 737-800 et cinq Boeing 737 MAX 8, d'une commande de six exemplaires.