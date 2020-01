Bienvenue à La Fabrique Défense, 1ère édition !

Cet événement se déroulera :

A Paris* : venez à notre rencontre au Paris Event Center les vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020 et découvrez l’univers de la défense de façon immersive et participative sous différents angles : débats & tables rondes, forum des métiers, innovation, culture, loisirs & sport.

*Inscription obligatoire

Inscrivez-vous

PARIS EVENT CENTER

20 avenue de la Porte de la Villette

75019 PARIS

A ce jour, plus d’une centaine de partenaires tous secteurs confondus prennent part au projet.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! L’événement est gratuit et ouvert à tous !