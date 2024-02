Beyond Aero réalise le premier vol entièrement électrique à l'hydrogène

Prototype Blériot hydrogène-électrique

Beyond Aero, l'avionneur, a réalisé avec succès le premier vol français entièrement propulsé par la technologie hydrogène-électrique en février 2024. Le vol, piloté par Paul Prudent, s'est déroulé à bord du prototype Blériot. Nommé en l'honneur de l'aviateur français Louis Blériot, connu pour avoir effectué le premier vol en avion à travers la Manche, l'avion est une adaptation d'un avion ULA de modèle G1 SPYL-XL.

2/3 pile à combustiblel hydrogène, 1/3 batteries

Le système de propulsion est 100 % hydrogène-électrique, entraînant une seule hélice. Le groupe motopropulseur, présenté au dernier salon du Bourget en juin sur un banc, présente un taux d'hybridation sans précédent : les deux tiers de sa puissance proviennent d'une pile à combustible à hydrogène, le tiers restant étant fourni par des batteries. La campagne d'essais en vol qui a débuté en janvier de cette année s'est déroulée sur l'aérodrome de Gap-Tallard, dans le ciel du sud de la France. L'équipe de Beyond Aero a effectué 10 décollages, dont 2 vols complets, atteignant une altitude de 2 300 pieds (soit 690 mètres) au-dessus du niveau de la mer et une vitesse de montée de 110 km/h.

Trois réservoirs à 340 bars

Le prototype Blériot fonctionne avec 1,2 kg d'hydrogène gazeux stocké dans trois réservoirs à 340 bars, générant une puissance électrique maximale de 85 kW. Ce résultat est le fruit d'une campagne d'essais au sol rigoureuse de trois mois, axée sur la fiabilité du groupe motopropulseur, qui a débouché sur des essais au point fixe réussis à 170 kg de poussée et sur des essais de roulage validés.

Un premier démonstrateur

En réalisant le premier vol habité entièrement électrique à l'hydrogène en France, Beyond Aero a validé son démonstrateur initial. Cette campagne d'essais en vol réussie souligne la faisabilité de l'architecture du groupe motopropulseur du constructeur, dont l'objectif est de rendre possible, certifiable et rentable, le premier avion d'affaires électrique conçu pour la propulsion à l'hydrogène au cours de la décennie.