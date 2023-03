BeOnd, une start-up "100% affaires" au départ des Maldives

Les compagnies premium ou "100% affaires" comme La Compagnie continuent à faire des émules. Le nouveau projet de ce type s'appelle "BeOnd", jeu de mots sur le mot anglais "beyond", traduisible en français par "au-delà", peut-être pour insister sur le confort et le service que la nouvelle start-up promet à bord de ses avions.

Une quinzaine de routes dont Paris, pour commencer

La nouvelle compagnie souhaite lancer des vols vers et au départ de l'aéroport international de Velana, à Malé, la capitale de l'archipel des Maldives. Elle veut utiliser pour cela des Airbus A321LR de seulement 68 sièges transformables en lits, en configuration 2-2. Dans un premier temps, la compagnie prévoit d'ouvrir une quinzaine de routes, dont Paris, Munich, Zurich, Vienne, Milan, Djeddah, Riyadh, Dubai, Mumbai, Delhi, Astana, Singapour, Hong Kong et Taipei. La compagnie prévoit aussi d'offrir des prestations à bord de très grand luxe avec un service de restauration d'un chef étoilé. Chaque client recevra par ailleurs un kit complet de bien-être et la connexion wifi à bord sera comprise. Les passagers pourront effectuer leur check-in bagage à domicile et auront même la possibilité de bénéficier d'un transfert en limousine à l'aéroport, où ils pourront aussi accéder à un lounge dédié.

L'Airbus A321LR ou XLR pour la flotte de BeOnd

Derrière ce projet de compagnie, on trouve la société d'investissement Arabesque, basée aux Emirats Arabes Unis, adossée au groupe d'hôtellerie maldivien SIMDI. L'équipe dirigeante est constituée par Tero Naskila, PDG et co-fondateur de BeOnd, qui n'est autre que l'ancien PDG d'Estonian Air et le directeur commercial d'Air Baltic. Le directeur des ventes de la compagnie (CSO) est Max Nilov, et son directeur commercial et co-fondateur est Sascha Feuerherd, qui a travaillé dans le consulting aéronautique. Le projet BeOnd est soutenu par le gouvernement des Maldives qui a conféré à la compagnie le statut de transporteur national. La compagnie compte lancer ses premiers vols dès l'été 2023, quand elle aura pris livraison de ses deux premiers avions. Elle prévoit pour l'instant d'utiliser de Airbus A321 LR, mais la direction de la compagnie s'est aussi déclarée intéressée par l'A321 XLR, quand il entrera en service en 2024, ce qui pourrait permettre à BeOnd de desservir des destinations plus lointaines. Si le succès est là, la compagnie envisage de desservir une soixantaine de destinations.