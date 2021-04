Bell va proposer le Bell 525 à la Bundespolizei en Allemagne

Le Bell 525 proposé à la Bundespolizei

Bell fourbit ses armes dans le cadre du marché de renouvellement de la flotte d’hélicoptères pour la Bundespolizei et proposera le Bell 525. L'hélicoptériste américain a donc signé plusieurs accords avec Liebherr, GKN Aerospace, Solid Aerospace, PFW, Cerobear GmbH, Aircraft Philipp, membre du Groupe AMAG et Kautex Textron GmbH. Ces entreprises représentent les États allemands du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat. De plus, la présence établie de Textron en Allemagne par l’intermédiaire de son activité Kautex offre à Bell une portée étendue sur le marché allemand.

Un marché important pour Bell

« L’Allemagne est un marché important. En créant une équipe industrielle solide en Allemagne, nous sommes un pas de plus vers la meilleure offre pour la mission de la police en utilisant l’expertise locale », a déclaré Michael Thacker, vice-président exécutif, Innovation and Commercial Business. « L’Allemagne modernise son infrastructure, et Bell s’est engagée à travailler aux côtés de son équipe industrielle pour apporter des solutions avec un avantage local important du partage des connaissances à la diversification à long terme du secteur des hélicoptères », a déclaré Patrick Moulay, vice-président principal, Affaires internationales.

Bell 47 puis UH-1

Bell entretient une relation de longue date avec les forces armées allemandes et la police fédérale allemande. En 1956, les forces armées allemandes achètent le Bell 47 et en 1963, elles acquièrent leur premier UH-1. Ce dernier est encore actuellement en service.